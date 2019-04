14-04-2019, Patrick Wind & Joey Lameris - 112Gr.

Brand in muziekkoepel Sterrebos (Video)

Groningen - In de muziekkoepel in het Sterrebos langs de Kempkensberg in Groningen is zondagavond brand uitgebroken.

De brandweer is met spoed uitgerukt om de brand te bestrijden. Door een nog onbekende oorzaak heeft het dak van de koepel vlam gevat. Door de brand is een behoorlijke schade ontstaan. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.