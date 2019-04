14-04-2019, Marc Zijlstra & Mark Heikens - 112Groningen.nl

Auto belandt in weiland bij Baamsum (Video)

Baamsum (Termunten) - In Baamsum, vlakbij Termunten, is zondagavond een automobilist de macht over het stuur kwijt geraakt en met haar auto over de kop geslagen.

De bestuurder kwam vervolgens in een naastgelegen weiland terecht.Bij het ongeluk raakte de bestuurder van de auto gewond. Een ambulance kwam ter plaatse om de bestuurder te controleren op eventuele verwondingen. De auto raakte bij het ongeluk fors beschadigd en werd afgesleept door een bergingsbedrijf.