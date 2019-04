15-04-2019, Patrick Wind 112Gr.

Schaftkeet Gemeente in lichterlaaie (Video)

Groningen - Maandagmorgen rond 06:10 kregen de hulpdiensten een melding van een brand in een keet aan de J.M Den Uylstraat in de wijk Hoornsemeer.

Ter plaatse stond een schaftkeet van de gemeente volledig in brand. De brandweer was snel ter plaatse en had de brand snel geblust. Men heeft twee gasflessen uit de keet gehaald. 1 daarvan is door de brand gaan spuiten.

Nadat het gas eruit was kon men het kraantje dichtdraaien en de keet afblussen. De straat was tijdelijk afgesloten. Over de oorzaak van de brand is niks bekend. De politie zal hier onderzoek na doen.

Oogtv