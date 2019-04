15-04-2019, Martin Baar & Martin Nuver - 112Groningen.nl

Gewonde bij ongeval Noodweg Hoogkerk

Groningen - Bij een eenzijdig auto-ongeluk op de Noodweg in Hoogkerk is maandagavond een persoon gewond geraakt. De brandweer keerde al snel terug omdat niemand bekneld raakte.

De hulpdiensten werden rond 22:10 uur gealarmeerd voor een verkeersongeval waarbij een auto op een boom was gebotst. Ter plaatse was dit ook het geval. Vermoedelijk was de bestuurster de macht over het stuur kwijtgeraakt en is ze vervolgens tegen een bermpaal, daarna de eerste boom, via de slootwal weer de weg op en toen via een tweede boom tot stilstand gekomen.





Ook werd de traumahelikopter opgeroepen maar deze werd na enkele minuten weer gecanceld. De vrouw is naar het UMCG gebracht voor onderzoek, ze raakte lichtgewond.