04-06-2019, Redactie & Politie.nl

Zaak `Groningerweg` weer in Opsporing Verzocht (Video)

Groningen - Vanavond in Opsporing Verzocht ook nogmaals aandacht voor ons onderzoek naar de mogelijke woninginbraak op 12/13 april jl. aan de Groningerweg in Groningen.

Hierbij raakte een 78-jarige vrouw gewond. Heeft u tips? Bel de Opsporingstiplijn 0800-6070Zij kan zich niets herinneren dus vraagt de politie uw hulp. Zij werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Meer info via deze link Oogtv meldt De uitzending is te zien op NPO 1 om 20.30 uur.