16-04-2019, Marcella Werkman 112Gr.

Brand in bijkeuken Kerspel Winsum snel `Meester`

Winsum - Dinsdagmiddag om 15:20 uur een melding van een woningbrand aan de Kerspel in Winsum. Brandweer Winsum kwam ter plaatse.

Ter plaatse bleek het te gaan om een brandje dat was begonnen in een schuurtje aan een woning vast` aldus Bosklopper` persvoorlichter van de brandweer, wat er exact brandde is nog niet helder. Vermoedelijk gaat het om een wasdroger in de bijkeuken. De brand was snel onder controle.