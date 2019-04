16-04-2019, Rtvnoord.nl bron

Eis van vier jaar cel voor drugslab in Zuidlaren

Zuidlaren - Het Openbaar Ministerie (OM) eist tegen twee mannen vier jaar celstraf voor hun betrokkenheid bij een drugslab in Zuidlaren.

Volgens het OM is er genoeg bewijs dat de twee mannen daar de chemische drug crystal meth maakten, ook al ontkent de ene verdachte en zwijgt de ander. Nadat het Team Criminele Inlichtingen tip kreeg over dat er een hennepkwekerij in een loods aan het Bolwerk zat, viel de politie er op 6 april vorig jaar binnen.

