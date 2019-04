16-04-2019, Michael Huising 112Gr.

Kraai vast in schoorsteen

Veendam - Aan de Ds. van Petegemstraat zat dinsdagavond om 19:10 uur een kraai vast in een schoorsteen. Brandweer Veendam kwam met twee wagens ter plaatse , waaronder de hoogwerker.

Via de hoogwerker lieten de brandweer lieden de ramoneur in het rookkanaal zakken. Vervolgens werd deze terug getrokken naar boven en werd de vogel mee geleid naar de uitgang. Toen de kraai dicht bij de uitgang kwam en nog een laatste zetje kreeg was hij snel gevlogen .