17-04-2019, Marc Zijlstra 112G.

Plan van aanpak gemaakt in Siddeburen

Siddeburen - De Eod van Defensie was woensdagmorgen om 10:00 uur aan de Eideweg in Siddeburen, ze gaan een plan van aanpak maken nu voor het onschadelijk maken van het explosief wat in het weiland ligt.