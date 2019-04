17-04-2019, infoleek.nl

Verbod op paasvuren en geplande boerderijbrand in het Westerkwartier vanwege droogte

Groningen - Door de aanhoudende droogte in de natuur en de verwachte hogere temperaturen bestaat een verhoogde kans op snelle uitbreiding van een natuurbrand.

De Veiligheidsregio Groningen heeft daarom besloten vanaf vandaag, 17 april 2019, over te gaan naar fase 2 van natuurbrandrisico. Dit risico betekent dat een natuurbrand zich zeer snel en onvoorspelbaar kan ontwikkelen en uitbreiden.

Verbod op paasvuren

De gemeente informeert de organisatoren van de paasvuren hierover. Samen met de organisatoren zoekt de gemeente naar een nieuwe datum.

Geplande boerderijbrand Den Horn afgelast

Het verhoogde risco betekent dat ook de geplande boerderijbrand bij Den Horn wordt afgelast. Voor de openingscène van een film en serie over Grutte Pier zouden opnamens plaatsvinden van een brand van een afgelegen boerderij. De gemeente gaat met de producent in overleg over een ander moment.

