17-04-2019

Ontsnapte gedetineerde weer gepakt in Kropswolde (Video)

Kropswolde/ Veenhuizen - De gedetineerde is weer in de kraag gevat en wel in Kropswolde in Groningen. Dit gebeurde na een tip. Hij is overgebracht naar het cellencomplex. De gedetineerde onttrok zich woensdag om 12:45 uur aan het gevangenis wezen.

De politie is in het Drentse Veenhuizen massaal op zoek geweest naar deze getinte man. Ook was er een burgernet melding uitgegaan. De man mocht niet benaderd te worden volgens dit bericht. Bij aantreffen was het dus de politie bellen. Het ging om een ontvluchte gedetineerde uit Esserheem in Veenhuizen.