17-04-2019, Patrick Wind 112Gr.

Brand in garage naast woning in Aduard

Aduard - Bij de Wessel Gansfortstraat in Aduard werd woensdagavond om 20:55 uur een garagebrand gemeld. Ter plaatse bleek er rookontwikkeling te zijn.

In de middag waren er dakwerkzaamheden geweest, vermoedelijk was er wat blijven smeulen. Er ontstond forse schade aan het dak van de garagebox/schuur.