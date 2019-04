18-04-2019, Rick Jongsma/Persbureau Meter

Tankwagen met mest op de kant op de N33 (Video)

Bareveld - De N33 ter hoogte van Bareveld is volledig afgesloten, dit in de richting van Veendam.

Een gekantelde vrachtwagen met mest die op de weg ligt is de oorzaak. Dat gebeurde ter hoogte van de brug over het Stadskanaal. De chauffeur van de tankwagen raakte dermate gewond dat hij per ambulance naar het ziekenhuis werd overgebracht.

De weg is afgesloten. Het verkeer wordt omgeleidt. Het verkeer wordt bij via de afslag Gieten van de weg gehaald. Door onderzoek, en bergingswerkzaamheden kan de afsluiting nog tot diep in de middag duren. Hierdoor is er inmiddels een forse file ontstaan.