18-04-2019, politie.nl

Bodycam wordt standaarduitrusting bij de politie

Sensoren zoals camera’s zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Het is tegenwoordig gewoon om alles wat we meemaken te filmen en deze beelden te delen met anderen.

Ook in het politiewerk wordt steeds meer gebruik gemaakt van sensoren en beeldtechnologie. Een van de camera’s die de politie inzet, is de bodycam: een kleine draagbare camera die op of aan het lichaam wordt bevestigd en die videobeelden en geluid kan registreren en/of opslaan.

Bodycams worden nog dit jaar opgenomen in de standaarduitrusting van de politie. De kleine camera’s worden op het lichaam gedragen voor de borst met een speciale houder, onder meer om agressie tegen agenten vast te leggen.