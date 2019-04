18-04-2019, Martin Nuver 112Gr. & Robbin Brons

Vier hectare in vlammen op (Video)

Groningen - Tussen de Engelberterweg en de A7 stond donderdagmiddag om 13:45 uur een perceel van ongeveer vier hectare in de brand. Totaal was het perceel 10 hectare, 60% bleef gespaard.

Er was langere tijd veel rookontwikkeling wat zich verspreidde over de A7 en N7 richting Industrieterrein Euvelgunne.

Door de rookontwikkeling adviseerde de brandweer ramen en deuren te sluiten. Over het ontstaan van de brand is nog niks bekend. Tot 17:00 uur heeft men nageblust. Herman die in het gebied woont in zijn tent(opzichter van het gebied) was 200 meter van de brandhaard af. De brandweer waarschuwde hem op tijd.