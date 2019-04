18-04-2019, Patrick Wind 112Gr.

Pistool van dak gehaald

Groningen - Donderdagmiddag om 15:40 uur de melding van assistentie politie bij Vindicat Atque Polit op de Grote Markt in de stad.

De politie had een tip gehad dat op het dak naast het Vindicat pand een pistool zal liggen. De brandweer werd er bijgeroepen en toen men beneden kwam bleek het te gaan om vermoedelijk een plastic pistool. Als die ergens voor gebruikt is, is niet duidelijk. Nader info ontbreekt verder over deze zaak.