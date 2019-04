18-04-2019, Romke Notenbomer 112Marum.nl & Youtube Meternieuws.nl

Ernstig gewonde na ongeval in Noordwijk (Video)

Noordwijk - Op het fietspad langs de Noorderweg in Noordwijk is donderdagavond een bromfietser uit de gemeente Westerkwartier ernstig gewond geraakt.

De bestuurder van de bromfiets raakte op het fietspad door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur kwijt, en kwam via een boom op het fietspad terecht. Ter plaatse gekomen ambulancepersoneel en het MMT hebben de jongen onderzocht en later met onbekende verwondingen overgebracht naar een ziekenhuis. De arts van het MMT ging mee in de ambulance. Door het ongeval en het technisch onderzoek door de VOA werd het fietspad tijdelijk afgesloten. Het fietspad is inmiddels weer vrijgegeven.