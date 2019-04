Wat doet de politie aan pesten?

Als pesten blijft doorgaan & steeds verdergaat, kan het ook strafbaar worden.

Als we zien dat iemand gepest wordt, dan helpen we het slachtoffer natuurlijk, net zoals een leerkracht dat op school zou doen.

Wanneer het pesten blijft doorgaan en steeds verdergaat, kan het strafbaar worden. Bijvoorbeeld als je wordt bedreigd of als je wordt geslagen of geschopt. Ook smaad en laster, bijvoorbeeld online, zijn strafbaar. Je kunt hier dus melding of aangifte van doen. Hoe dan ook, praat erover met iemand die je vertrouwt. Belangrijk is dat je zoveel mogelijk bewijsmateriaal meerneemt naar het politiebureau, zoals:

data en (exacte) tijdstippen

email- en internetadressen (url)

gebruikersnaam en nickname(s) van betrokkene(n)

prints van chatlogs en mailberichten

bewaarde sms-berichten

schermafdrukken (via printscreen of maak een foto)





Meer tips en uitleg over bewijsmateriaal is te vinden op internetsporen.nl.

Als je jonger bent dan 16 jaar, is het verstandig om een volwassene mee naar het bureau te nemen. Maak altijd telefonisch een afspraak om aangifte te komen doen.