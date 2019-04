19-04-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Duizenden mensen in stad vanwege bloemetjesmarkt

Groningen - Duizenden mensen trokken vanmiddag naar de binnenstad van Groningen vanwege De bloemetjesmarkt.

De bloemetjesmarkt in Groningen wordt jaarlijks op Goede Vrijdag in de binnenstad gehouden. Door het mooie weer was het dit jaar extra druk.





Door de extra drukte ontstonden er op sommige wegen richting de stad kleine files. Ook was er veel verkeersopstopping bij de parkeergarage bij de Rademarkt. De terrassen in de stad zaten bomvol en het was erg gezellig. Mensen deden massaal hun jaarlijkse bloemen inkoop.