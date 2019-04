20-04-2019, M. Nuver, M. Baar, R. Paapst, J. Lameris, Sebastiaan Bentum & Douwe Vogel

Getuigen gezocht van brand bij BSO (2x Video)

Groningen - Rond tien voor acht is er een uitslaande brand gemeld in de buitenschoolseopvang BSO Huis de B aan de Adriaan van Ostadestraat te Groningen.

De brandweer schaalde op naar middelbrand en kwam met meerdere voertuigen ter plaatse. Door een snelle aanval met meerdere waterstralen was de brand snel onder controle.

De politie is zaterdagmorgen gestart met het technisch onderzoek aan de Adriaan van Ostadestraat. Alle scenario’s liggen nog open. We houden ook rekening met brandstichting. We zijn op zoek naar getuigen. Heb je tussen 20.30 en 21.00 uur iets bijzonder gezien of gehoord rondom het gebouw?

Mogelijk heb je in de loop van vandaag iets gehoord over de brand dat van belang kan zijn in het onderzoek? Deel deze informatie dan met de politie via 0900-8844. Zelfs de kleinste details kunnen hun helpen in het onderzoek naar de oorzaak van de brand.