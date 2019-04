19-04-2019, M. Nuver, M. Baar, R. Paapst, J. Lameris, Sebastiaan Bentum

Uitslaande brand in BSO te Groningen (Video)

Groningen - Rond tien voor acht is er een uitslaande brand gemeld in de buitenschoolseopvang BSO Huis de B aan de Adriaan van Ostadestraat te Groningen.

De brandweer schaalde op naar middelbrand en kwam met meerdere voertuigen ter plaatse. Door een snelle aanval met meerdere waterstralen was de brand snel onder controle.