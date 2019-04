20-04-2019, Martin Nuver 112Gr.

Vrouw met auto te water bij Stedum (Video)

Stedum - Om 23:15 uur een voertuig te water op de Delleweg bij Stedum. Ter plaatse was een automobiliste te water geraakt door een nog onbekende oorzaak.

Ze is gecontroleerd in een ambulance. De duikers deden een nacontrole in het water. Berger Dallinga heeft de auto later geborgen.