20-04-2019, Martin Nuver 112Gr.

Ravage bij daglicht is groot (Video)

Groningen - De politie is zaterdagmorgen bezig geweest met technisch onderzoek in het gedeelte dat brandde bij Huis de B, een centrum voor kinderopvang. De buitenschoolse opvang. Dat meldt de politie op Twitter.

Ook kwam er een speurhond aan te pas. Brandstichting wordt niet uitgesloten. Bronnen aan 112Groningen melden vrijdagavond al dat er kinderen hard weg liepen op het gedeelte om de school heen waar het begon. Daarna sloeg het door naar boven. Zaterdagmiddag was er een calamiteitendienst/ schoonmaakteam bezig om het gebouw op te ruimen en te reinigen. Iemand van de school vertelde dat er aanstaande dinsdag weer ruim 200 kinderen worden opgevangen. Men blijft met de Paasdagen opruimen om alles weer voor elkaar te krijgen. De school heeft gelukkig genoeg ruimten. De schade was bij daglicht goed te zien. Archief vrijdagavond Oogtv Dvhn