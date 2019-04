20-04-2019, Melarno Kraan 112Gr.,

Woningbrand in De Molenhof snel onder controle

Oude Pekela - Om 18:49 uur een melding van een woningbrand aan de Ijsbaanlaan in Oude Pekela. De brand was in de Molenhof. Een woonzorg locatie.

Wat er exact aan de hand was is nog niet bekend. De brand was snel onder controle.