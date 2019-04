21-04-2019, Gerrie de Groot 112Groningen.nl & Youtube

Paasvuur Bunde 1e paasdag nog te ruiken (Video)

Bunde (Duitsland) - In Bunde is zaterdagavond het paasvuur wel ontstoken. In Nederland geldt voor de meeste vuren een verbod vanwege de droogte en het gevaar daarvan.

In Meeden gaat de brand wel door voor zover bekend. Elders is afgelast. Het gevaar is te groot vind de Veiligheidsregio Groningen. Ook in Nederland is dit jaar de rook uit Duitsland goed te ruiken tot in de binnenstad. Meer via deze link.