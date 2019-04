21-04-2019, DitisRoden.nl/Niels Holterman ten Hove

Ernstig ongeval in Roden (Video)

Roden - Zondagmiddag heeft er een ernstig ongeval plaatsgevonden op de Nieuweweg in Roden. Een motorrijdster is tegen een fietser aangereden. Beide personen raakten hierbij gewond.

De fietser is gelijk met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De motorrijdster werd aan haar verwondingen geholpen in de ambulance. Omstanders, waaronder een DitisRoden fotograaf, die het zagen gebeuren kwamen meteen te hulp en leidden het toekomende verkeer om. De motorrijdster was met een andere motorrijder aan het toeren en waren onderweg naar Eext. De motorrijdster is voor controle naar het ziekenhuis overgebracht.