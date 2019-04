21-04-2019, Marc Zijlstra - 112Groningen

Onbeheerde vuurton veroorzaakt buitenbrand

Wagenborgen - De brandweer van wagenborgen is eerste paasdag, zondag 21 april, opgeroepen voor een buitenbrand aan de Hoofdweg in Wagenborgen.

Een onbeheerde vuurton op een terrein van een boer zorgde voor veel rookontwikkeling. Door de extreme droogte van de afgelopen dagen sloeg het vuur in de ton over naar de omgeving. De brandweer had het vuur snel onder controle en wist uitbreiding te voorkomen.