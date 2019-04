21-04-2019, Marc Dol - 112Groningen

Brandweer blust klein paasvuur in Stadskanaal

Stadskanaal - De brandweer van Stadskanaal heeft op eerste paasdag een klein paasvuur geblust midden in een woonwijk.

Aan de Drentsemonden in Stadskanaal werd een buitenbrand gemeld. Een brandje wat waarschijnlijk begonnen is in een vuurkorf werd uitgebreid tot een groter vuur met stukken bosschage en ander materiaal. De brandweer heeft het vuur geblust en kon terugkeren naar de kazerne. De ter plaatse gekomen Marechaussee heeft met een bewoner gepraat.