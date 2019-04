21-04-2019, Martin Baar & Mélarno Kraan - 112Gr & M. Huising

Paasvuur Meeden trekt honderden mensen (Video)

Meeden - Het paasvuur in Meeden was zondagavond was het enige paasvuur in de provincie Groningen dat niet was afgelast.

Het vuur trok honderden toeschouwers. Andere paasvuren in de regio werden vanwege de aanhoudende droogte afgelast. Ondanks de afgelasting van diverse andere vuren werd het vuur in Meeden toch toegestaan.