21-04-2019, Mélarno Kraan - 112Gr.

Brandweer blust paasvuur in Bellingwolde

Bellingwolde - Het paasvuur in Bellingwolde was afgelast. Toch weerhield een of meerdere personen dat er niet van de bult toch aan te steken.

De brandweer moest eraan te pas komen om de bult te doven. Vrijwel alle paasvuren in de provincie Groningen zijn vanwege de aanhoudende droogte afgelast. Enkel het paasvuur in Meeden mocht doorgang vinden.