22-04-2019, Redactie

Bossage en schuur in brand in Veelerveen

Veelerveen - De brandweer moest 2e paasdag om 12:00 uur naar de Loosterweg in Veelerveen. Er stond een bossage achter een woning in de brand.

Tijdens het aanrijden bleek ook een schuurt betrokken te zijn en lieten ze uit voorzorg een extra bluswagen komen. Nader info ontbreekt.