22-04-2019, Melarno Kraan 112Gr.,

Ernstig ongeval Industrieweg in Winschoten, 2 gewonden

Winschoten - Op de Industrieweg in Winschoten is 2e paasdag om 12:55 uur een ernstig ongeval gebeurt. Dit tijdens een evenement vanwege Pasen. Een klassieke zijspan is ergens tegenaan gebotst aldus onze correspondent.