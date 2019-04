22-04-2019, Joey Lameris & Patrick Wind - 112Groningen.nl

Brommer vat vlam op Peizerweg

Hoogkerk - Maandagmiddag moest de brandweer uitrukken voor een scooterbrand aan de Peizerweg.

Op de Peizerweg bij Hoogkerk had een brommer vlam gevat. De brandweer had de brand snel onder controle. Het is onbekend wat de oorzaak van de brand is.