22-04-2019, Mark Heikens - 112Groningen

Containerbrand in Delfzijl

Delfzijl - Aan de Zaaibak in Delfzijl heeft maandagavond een containerbrand gewoed.

De brandweer werd rond 20.20 uur opgeroepen voor deze brand. Het vuur was snel onder controle. Bij de bluswerkzaamheden kwam veel rook vrij. Waardoor de brand is ontstaan is niet bekend.