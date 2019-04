22-04-2019, Annet Vierrege - 112Gr.

Toertocht eindigt in sloot

Beerta - Op de parallelweg langs de A7 bij Beerta is een motorrijder om onduidelijke oorzaak in de sloot beland.

De motorrijder maakte deel uit van zo’n 9 motorrijders uit de provincie Friesland. Hij werd met onbekend letsel afgevoerd naar het ziekenhuis. Berger Fruitema haalde de zwaarbeschadigde motorfiets uit de sloot.