22-04-2019, Patrick Wind 112Gr.

Forse binnenbrand pand Oude Ebbingestraat (Video)

Groningen - In de Oude Ebbingestraat in de binnenstad is 2e paasdag om 22:54 uur brand uitgebroken in vermoedelijk een studentenwoning boven een bedrijfspand. Er was flinke rookontwikkeling in het begin.

Met twee bluswagens en een hoogwerker kwam de brandweer ter plaatse vanwege middelalarm binnenstad binnen de diepenring. Het pand stond vol met rook bij aankomst. Wat er brandde is niet bekend. Er moesten ongeveer 10 personen hun woning tijdelijk uit. Een ambulance heeft 1 persoon gecontroleerd op rookinhallatie problemen. De straat werd afgezet. De oorzaak is niet bekend.