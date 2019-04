23-04-2019, Marc Zijlstra 112G.

Frontaal ongeluk Stedumerweg N996 Loppersum (Video)

Loppersum - Op de Stedumerweg N996 bij hectometerpaal 14,3 bij Loppersum zijn dinsdagmorgen om 10:10 uur twee auto's tegen elkaar gebotst. Één auto kwam in een sloot terecht. Volgens een omstander botsten ze frontaal tegen elkaar.

De weg is afgesloten vanwege onderzoek door de VOA. 1 persoon uit de auto die in de sloot raakte is naar een ziekenhuis gebracht. De toedracht is niet bekend. Dallinga heeft de voertuigen geborgen.