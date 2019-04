23-04-2019, Dvhn.nl bron

Celstraffen tot 68 maanden voor ex-leden van No Surrender

Groningen - De rechtbank heeft vier mannen en een vrouw van 28 tot 38 jaar veroordeeld tot gevangenisstraffen tot 68 maanden. Het gaat om voormalige leden van motorclub No Surrender. Dat meldt Dvhn.nl

Zij hebben zich in 2016 schuldig gemaakt aan afpersing van twee afvallige leden van No Surrender. Een van de slachtoffers werd ontvoerd en eindigde in het ziekenhuis.

