23-04-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Winkels tijdelijk dicht door vallende glasscherven

Groningen - De hoogwerker van brandweer stad moest dinsdagmiddag uitrukken voor een stormschade bij het winkelcentrum in de wijert.

Op de bovenste verdieping was een raam opengeklapt door de wind. Door de harde klap tegen het kozijn knapte de ruit. Het pleintje bij het winkelcentrum was afgezet omdat er nog meer glas naar beneden kon vallen. Ook was de Lidl supermarkt tijdelijk dicht.



De brandweer heeft het glas uit het kozijn verwijdert en het raam op de sluiting gezet. De handhaving van de Gemeente Groningen verzorgde de afzetting tijdens de klus.

De klus trok veel bekijks van buurtbewoners en winkelend publiek.