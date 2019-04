23-04-2019, Patrick Wind 112Gr.

Pand AVEBE ontruimd na keukenbrand (Video)

Groningen - Om 17:05 uur een melding van een gebouwenbrand (keuken) bij de Cooperatie AVEBE UA op de Zernikelaan in Groningen. Dit is een onderzoekscentrum.

Ter plaatse is het pand ontruimd en blust de brandweer de brand. Wat er exact brandde is niet duidelijk, vermoedelijk een frituurpan. De brand was snel onder controle.

Gezinsbode