23-04-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Bewoners urenlang opgesloten door vreemd poeder (Video)

Groningen - Bewoners van een portiekflat aan de Eikenlaan in de stad moesten dinsdagmiddag urenlang in huis blijven nadat er een vreemd poeder in de portiek werd aangetroffen.

De politie werd dinsdagmiddag gealarmeerd dat er in de portiek een vreemd soort poeder was aangetroffen. Toen agenten een kijkje gingen nemen was nog niet bekend om wat voor soort poeder het zou gaan en heeft de politie uit voorzorg de portiek tijdelijk afgesloten. Volgens enkele bewoners mochten ze al vanaf 16:30 uur niet meer uit hun woning vanwege het witte poeder. Een gespecialiseerd bedrijf (KIWA) kwam ter plaatse om het vreemde poeder te onderzoeken. Men heeft een monster genomen van het poeder en heeft deze meegenomen voor onderzoek naar een laboratorium. Rond 22:00 uur kregen de bewoners van de politie te horen dat zij weer in of uit hun huis mochten. Uit onderzoek bleek dat het vreemde poeder niet schadelijk zo zijn, onbekend is nog om wat voor soort poeder het gaat. Dvhn