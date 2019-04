23-04-2019, Patrick Wind 112Gr. & Thom Paas & Oogtv.nl info

Zoekactie Emmalaan na 30 minuten gestaakt (Video)

Haren - In Haren zijn hulpdiensten dinsdagavond massaal aan het zoeken geweest naar een mogelijk voertuig te water. Uiteindelijk werd er niets aangetroffen. Meldt Oogtv.nl

De melding van een voertuig te water kwam rond 20:40 uur bij de hulpdiensten binnen. Bij de N861 met de kruising Nieuwe Hoornsedijk werd mogelijk in het Noord Willemskanaal een auto gespot. Duikers van de brandweer, een hulpverleningswagen, een ambulance en verschillende politiewagens werden daarop ter plaatse gestuurd.

De brandweer hoopt door middel van hun boot, die uitgerust is met sonar, het voertuig te lokaliseren. “Met de boot voeren we nu een aantal zoekslagen op het water uit in de hoop daarmee het vehikel te traceren”, vertelt brandweerwoordvoerder Matthijs Noordhoff.

Update 21.30 uur:



De hulpdiensten pakken de spullen weer in. Er is niets aangetroffen.