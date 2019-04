24-04-2019, Gerrie de Groot 112Groningen.nl & Youtube Meternieuws.nl

Auto door brand verwoest in Beerta (Video)

Beerta - Aan de Julianastraat in Beerta is van dinsdag op woensdag om 00:55 uur een auto in vlammen opgegaan.

Over de oorzaak van de brand is niets bekend. De auto stond bij een woning geparkeerd. Er werd een plaats delict gemaakt, vermoedelijk gaat het om brandstichting.