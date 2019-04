24-04-2019, Robert v/d Veen & Patrick Wind 112Gr. & Joey Lameris 112Gr. & M. Nuver

Vaten met explosieve inhoud gevonden in CSG Augustinus (Video)

Groningen - In het gebouw van het CSG Augustinus aan de Admiraal de Ruyterlaan zijn woensdagmorgen vaten met explosieve inhoud gevonden. Het gaat om scheikundige stoffen die daar al jaren stonden. Meldt Oogtv.nl

De Explosieven Opruimingsdienst is bezig de vaten te onderzoeken. Die bevinden zich in het scheikunde lab. De actie is waarschijnlijk eerder al gepland. De vaten waarin alles werd verzameld worden vanmiddag nog afgevoerd en er was 1 kleine ontploffing om 15:35 uur bij Driebond waar de EOD wat liet ontploffen op de dijk naast het Eemskanaal, het was een kleine knal.

De school was afgezet. Vanwege de vakantie waren er geen leerlingen op de school aanwezig.