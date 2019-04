25-04-2019, Martin Nuver 112Gr.

Opnieuw overval op Eat Tasty Floresstraat (Video)

Groningen - Van woensdag op donderdag rond 01.00 uur is er een gewapende overval geweest op een cafetaria(Eat Tasty)aan de Floresstraat in Groningen. In Februari was het ook al raak.

Om wat voor wapen het gaat is nog onbekend. Twee overvallers zijn vermoedelijk te voet gevlucht in de richting van de Bedumerweg. Het is niet bekend wat er buitgemaakt is. De politie zocht. Beelden worden veilig gesteld. Bij tips bel dan 09008844. Tv Noord Archief