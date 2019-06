04-06-2019, Martin Nuver 112Gr.

Overval Floresstraat vanavond in Opsporing Verzocht (Video)

Groningen - Op donderdag 25 april wordt een cafetaria aan de Floresstraat in Groningen voor de tweede keer overvallen. Opsporing Verzocht besteedt morgen, dinsdag 4 juni, aandacht aan deze zaak.

In de uitzending zijn beelden van de overvallers te zien. De beelden zijn dinsdagavond vanaf 20.30 uur ook op onze site te zien. Op 13 februari vond er bij dezelfde cafetaria een overval plaats. Hiervoor hebben we een paar dagen later een 15-jarige Groninger aangehouden.

De overvallers komen die nacht tegen 01.00 uur binnen. De mannen, beiden in het donker gekleed bedreigen een klant en een medewerkster met een mes. Op beelden is te zien dat een van de overvallers geld uit de kassa haalt. Ze doen het geld in een tas van het merk Aspact en rennen er via de Bataviastraat vandoor. Volgens de slachtoffers zou het gaan om jongen jongens en werden ze geschat rond de 15 jaar. Ze spraken Nederlands en kwamen nerveus over.

Getuigen en tips

Heb je een vermoeden wie er verantwoordelijk zijn voor deze overval? Herken je de verdachten op de bewakingsbeelden? Bel dan de Opsporingstiplijn via 0800-6070. Je kunt ook ons algemene nummer bellen, 0900-8844. Blijf je liever anoniem, neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

