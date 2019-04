25-04-2019, Marc Zijlstra 112G.

Brandende bult stro in Siddeburen

Siddeburen - Aan de Kooilaan in Siddeburen brandde donderdagmorgen om 07:30 uur een grote bult met stro achter een boerderij.

De oorzaak van de brand is nog onbekend, maar volgens omstanders zou het gaan om broei. De witte rook die te zien was, was ook waarneembaar vanaf de N33 maar zorgt niet voor hinder.

Tv Noord