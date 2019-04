25-04-2019, Gerrie de Groot 112Groningen.nl

Deel coniferenhaag in vlammen op

Oostwold - Aan de Nieuweweg in Oostwold heeft donderdagmorgen om 10:12 uur korte tijd brand gewoed in coniferen bij een woning.

De bewoner ontdekte de brand zelf en ging blussen. Daarmee wist hij erger te voorkomen. Brandweer Finsterwolde blustte na.