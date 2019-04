26-04-2019, Reclame/ advertorial / advertentie

Uitgelicht: (B)Lijf op Maat in Onnen

Onnen - Mijn naam is Ineke Vlaar. Mijn praktijk heet (B)Lijf op Maat. Met hieraan toegevoegd ‘blijf in Balans’. Ik heb een eigen praktijk aan huis in Onnen. We willen allemaal graag in goede gezondheid oud worden en ons blij, tevreden, en vitaal voelen.

Om controle te krijgen over je leefstijl is een dieet alleen niet voldoende. De enige echt werkende formule voor een blijvend gezond gewicht is het aanpassen van je leef- en eetgewoontes naar een gezonde leefstijl. Balans tussen lichaam en geest is essentieel.

Wil je afvallen en een gezond gewicht bereiken, meer energie, minder stress, je fitter voelen, vitaal ouder worden? Ik begeleid en coach je op weg naar een gezonde leefstijl. Ik help je graag om met de juiste adviezen je lichaam weer in balans te brengen. Ik bied een aanpak die bij je past, stap voor stap kleine aanpassingen aanbrengen, gemakkelijk toepasbaar in het dagelijkse leven, zonder crashdieet, maaltijdvervangers, geen jojo-effect meer en met aandacht voor emotie/stress eten.

Aanbod

Ik werk met een 4 of 8 stappenplan op Maat. Dit stappenplan bevat een voedings- en leefstijlanalyse, weegmomenten, diverse onderwerpen die aan bod komen met adviezen en tips op gebied van voeding, beweging en ontspanning, emotie- en stress eten (snaaibuien/dipjes etc.). Ik bied een aanpak die bij jou past, stap voor stap, incl. informatie- en werkboek.

Voor meer informatie klik hier: Blijf op Maat Stappenplan

Ook is de mogelijkheid voor een eenmalige voedings- en leefstijlanalyse inclusief een adviesgesprek. Voor meer informatie klik hier: Advies op Maat

Tevens verzorg ik workshops en cursussen. Ook voor bedrijven en organisaties. Ik ben flexibel, ik vind het belangrijk een methode te kiezen die bij jou past, dus er is van alles mogelijk: Op Maat.

Voorjaarscursus in de maand mei: ‘Weg met die winterkilo’s’

In de maand mei verzorg ik op de woensdagavond een 4 wekelijkse cursus ‘Weg met die winterkilo’s. Dit voorjaarsprogramma is bedoeld voor mensen die graag wat extra kilo’s kwijt willen om zich lekker in hun vel te voelen. Deze cursus bestaat uit 4 sessies:

Woensdagavond 8, 15 en 22 en 29 mei: 4x een sessie van 2 uur van 19:30 – 21:30 uur

Kosten: € 125,00.

Voor meer informatie of om je aan te melden, klik hier: Voorjaarscursus





Vergoeding

Ik ben aangesloten bij de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN). Dit heeft als voordeel dat je een vergoeding kunt krijgen als je een aanvullend zorgpakket hebt afgesloten die een vergoeding hiervoor biedt.

Informatie en aanmelden

Dat kan via mijn website: www.blijfopmaat.nl of neem contact met me op: 06-33593260.

Gezond en vitaal oud worden willen we allemaal. Leefstijl gaat over de manier waarop je voor jezelf zorgt en in het leven staat. Leefstijl is niet alleen voeding, maar gaat heel wat stapjes verder en omvat meerdere levensgebieden die allen van invloed zijn op je energieniveau. Denk aan zingeving, voeding, beweging, rust, ontspanning, stressreductie en vermindering van de belasting door toxische stoffen. Balans tussen lichaam en geest is essentieel. Tegenwoordig worden we blootgesteld aan straling, bewerkte voedingsmiddelen, stress. Maar door dit alles raakt ons lichaam en geest ontregeld en weet hier niet goed mee om te gaan met alle gevolgen van dien. Een goede leefstijl herstelt de interne balans.

Mensen met een goed gewicht lopen minder risico op bepaalde ziektes of aandoeningen dan mensen die last hebben van over- of ondergewicht. Bijv. hart- en vaatziektes, diabetes II, verminderde weerstand, darm- en longziektes, bloedarmoede en psychische problemen. Stress heeft een negatief effect op de gezondheid. Denk aan moeheid, burnout, vergeetachtigheid, darm- of maagklachten, hoofdpijn, verminderde weerstand, fysieke klachten etc. Genoeg redenen dus om aan je leefstijl te werken! Waar kies jij voor en hoe wil jij ouder worden? Futloosheid of Energie? Stress of Balans? Lijden of Leiden? Prullenbak of Preventie? Reactief of Proactief? De keuze is aan jou! Gelukkig ben je nooit te oud om te leren en om iets aan je gezondheid te doen. Maar wacht er niet te lang mee. Van uitstel komt afstel!

De naam van mijn praktijk zegt al waar ik voor sta. Ik vind het belangrijk dat jij je goed in je ‘lijf’ voelt. Blijf op Maat, Blijf in Balans, voel je goed in je Lijf en wees Maat met jezelf. Gewoon, omdat je het waard bent! Daar word je toch Blij van?!