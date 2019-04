25-04-2019, Jordi Haverdings infoleek.nl

Brandweer vindt overleden vrouw in woning

Leek - De vrijwilligers van brandweer Leek zijn donderdagavond net na half 8 opgepiept voor de melding woningbrand aan de Goldbergsingel.

Buurbewoners hoorden het brandalarm af gaan waarna ze 112 hebben gebeld. De brandweer heeft direct na aankomst de voordeur in geramd en zijn ze met ademlucht de woning gaan verkennen. Er hing lichte rookontwikkeling in de woning wat door een pannetje op het vuur kwam. Al snel daarna vond de brandweer de bewusteloze bewoonster in een naastgelegen kamer.





De vrouw is direct naar buiten gedragen en gereanimeerd. Twee ambulances en de huisarts zijn met spoed ter plaatse gekomen om hulp te verlenen. Ondanks de reanimatie mocht de hulp niet meer baten. De vrouw is, aldus de huisarts, door een natuurlijke dood overleden. Doordat het pannetje op het vuur stond ging het brandalarm af wat door de buurtbewoners opgemerkt werd.